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Кількість закритих ФОПів у першому кварталі 2025 року зросла на 50%

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У січні-березні 2025 року було зареєстровано 56 826 нових ФОПів, що приблизно на 20% більше, ніж у четвертому кварталі 2024 року (47 347). Про це йдеться в дослідженні YouControl.Market.

Водночас кількість закритих ФОПів зросла помітніше - з 71 975 у IV кварталі 2024 року до 108 242 у першому кварталі 2025 року, що становить приріст понад 50%.

Ця різниця створює виражене негативне сальдо для малого бізнесу на початку 2025 року.

Такий стрибок у YouControl.Market пояснюють накопиченим "відкладеним попитом": на початку 2025 року український малий бізнес зіткнувся з унікальною ситуацією - вимушеною перервою в роботі Єдиного державного реєстру юридичних осіб, яка тривала з кінця 2024 року до 8 січня 2025 року.

Після відновлення роботи реєстру на початку 2025-го ці відкладені реєстрації та ліквідації масово реалізувалися, що й призвело до аномально високих показників відкриттів і закриттів ФОПів у першому кварталі.

Зазначається, що у всіх провідних галузях кількість закритих ФОПів у першому кварталі значно перевищила число нових відкриттів.

Найбільший негативний баланс спостерігається в торгівлі: лише за один квартал роздрібний сектор втратив приблизно 18 тис. ФОПів нетто (закрито 32,7 тис. проти 14,5 тис. новостворених бізнесів).

В ІТ та "інших послугах" чисті втрати склали близько 8–9 тис. ФОПів за квартал.

"Загалом, навіть з поправкою на технічні збої, тенденція залишається такою, що кількість закритих ФОПів стійко перевищує кількість нових, що означає чисте скорочення числа малих підприємців в країні. Попри зростання відкриттів у I кварталі 2025 року, цього недостатньо, щоб компенсувати масове згортання бізнесів", - йдеться в повідомленні YouControl.Market.

За 2024 рік в Україні закрили майже 210 тисяч фізичних осіб-підприємців (ФОП), що на 32% більше у порівнянні з 2023 роком та є найвищим показником закриття за останні 5 років.

ФОП, YouControl.Market
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