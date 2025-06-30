Грем: Президент Трамп заявив, що настав час для законопроєкту про введення 500% мит для країн, що допомагають росії вести війну

Президент США Дональд Трамп заявив, що настав час для законопроєкту про введення 500% мит для країн, що допомагають країні-агресору росії вести війну проти України. Про це заявив сенатор-республіканець Ліндсі Грем, відеозапис слів якого опублікував керівник Офісу президента Андрій Єрмак у неділю, 29 червня.
Грем зазначив, що у законопроєкті йдеться про запровадження 500% мит проти країн, що закуповують основні російські експортні товари – нафту, газ, вугілля, уран, нафтопродукти та нафтохімію. За його словами, такі країни як Індія та Китай закуповують 70% російської нафти, що дає змогу продовжувати агресію рф.
"Учора вперше, коли ми грали з ним у гольф, президент сказав мені: "Настав час для твого законопроєкту", - наголосив Грем.
Цей документ надасть Трампу інструменти, яких у нього до цього не було, сказав сенатор. На думку Грема, після перерви у липні Трамп підпише цей документ.
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