За програмою «Національного кешбеку» у травні українці отримали 490 мільйонів гривень за купівлю українських товарів

У травні понад 3,5 мільйона учасників «Національного кешбеку» отримали 490 мільйонів гривень за купівлю українських товарів. Це рекордна виплата в рамках програми.

Відповідну інформацію було опубліковано на сайті міністерства економіки.

Там вказали, що порівняно з квітнем, обсяг виплат зріс на 10% – тоді держава компенсувала 445 мільйонів гривень.

Загалом від початку дії програми українці вже отримали майже 2,9 мільярда гривень кешбеку.

«Отримані за програмою кошти можна витратити до кінця 2025 року на комунальні та інші послуги, книжки та ліки, зареєстровані в програмі. Також їх можна спрямувати на благодійність, купити військові облігації або задонатити на ЗСУ», – зазначили в Мінекономіки.