Словакія вдруге вдруге заблокувала ухвалення 18-го пакета санкцій ЄС проти росії

Словацька Республіка вдруге заблокувала ухвалення 18-го пакета санкцій проти росії на рівні Комітету постійних представників країн-членів ЄС (Coreper), повідомляє TASR.
Як зазначає департамент комунікації Міністерства закордонних і європейських справ Словаччини (МЗЄС), уряд Словаччини на чолі з прем’єр-міністром Робертом Фіцо неодноразово заявляв про відмову запровадження нового пакета санкцій без отримання чітких гарантій від Єврокомісії щодо ініціативи RePowerEU.
Ця ініціатива передбачає повну відмову від імпорту російського природного газу до ЄС з 1 січня 2028 року, що, за словами прем’єра Фіцо, матиме суттєві негативні економічні наслідки для Словаччини.
"Словацька Республіка позитивно оцінила робочі консультації з представниками Європейської комісії з питань енергетики та ініціативи RePowerEU, метою яких було краще розуміння застережень і вимог Словаччини як найбільш постраждалої держави-члена", - йдеться у заяві МЗЄС.
У міністерстві також наголосили, що Словаччина залишається на своїй поточній позиції щодо санкційного пакета.
"Словацька Республіка готова й надалі вести конструктивний діалог з Європейською комісією та в межах цього діалогу спільно шукати рішення в інтересах громадян і бізнесу. Водночас, нинішній етап переговорів не усунув ключових побоювань та застережень, які залишаються актуальними з боку Словаччини щодо ініціативи RePowerEU", - заявили в міністерстві дипломатії, додавши, що переговори поки що не усунули основні побоювання і застереження, які Словаччина все ще має щодо пропозиції RePowerEU.
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