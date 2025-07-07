Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Політика

RSS

Сирський доповів Зеленському про ситуацію на фронті

130

Головком Олександр Сирський доповів Президенту Володимиру Зеленському про ситуацію на фронті й про захист від російських далекобійних ударів і українську далекобійну роботу, передає УНН.

«Сьогоднішні доповіді – передусім Головком Сирський, по фронту. Покровський напрямок – найбільше штурмів за добу, також інші донецькі напрямки, Сумщина, Харківщина. Захист від російських далекобійних ударів і наша далекобійна робота», - сказав Зеленський.

Президент висловив вдячність кожному українському воїну за влучність і за вміння досягти навіть дуже віддалених районів у росії.

«Спільна робота Збройних Сил України, Служби безпеки України, наших розвідок – усе, що додає Україні далекобійних можливостей, допомагає нам наближати завершення цієї війни», - заявив Зеленський.

Окрім того, Зеленський за цей тиждень відзначив бригади, які показали найбільше результатів на фронті.

«Покровський напрямок – це насамперед 38-ма бригада морської піхоти та 14-та бригада оперативного призначення Нацгвардії. Дякую вам! Куп'янський напрямок – 3-тя штурмова, молодці, воїни. Харківщина – Південно-Слобожанський напрямок – відзначились воїни 92-ї штурмової бригади. Сумщина – дякую всім воїнам 225-го штурмового полку та 95-ї десантно-штурмової бригади. Новопавлівський напрямок – 37-ма бригада морської піхоти та десантники Сімдесятдевʼятки, дякую вам! І ще окрема вдячність за результати 1-му та 425-му штурмовим полкам. Дякую всім, хто захищає нашу державу і працює на те, щоб захист України був можливим», - сказав Президент.

Зеленський, Сирський
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Понедельник, 7 июля 2025
Воскресенье, 6 июля 2025
Суббота, 5 июля 2025
Пятница, 4 июля 2025
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023