Сирський доповів Зеленському про ситуацію на фронті

Головком Олександр Сирський доповів Президенту Володимиру Зеленському про ситуацію на фронті й про захист від російських далекобійних ударів і українську далекобійну роботу, передає УНН.
«Сьогоднішні доповіді – передусім Головком Сирський, по фронту. Покровський напрямок – найбільше штурмів за добу, також інші донецькі напрямки, Сумщина, Харківщина. Захист від російських далекобійних ударів і наша далекобійна робота», - сказав Зеленський.
Президент висловив вдячність кожному українському воїну за влучність і за вміння досягти навіть дуже віддалених районів у росії.
«Спільна робота Збройних Сил України, Служби безпеки України, наших розвідок – усе, що додає Україні далекобійних можливостей, допомагає нам наближати завершення цієї війни», - заявив Зеленський.
Окрім того, Зеленський за цей тиждень відзначив бригади, які показали найбільше результатів на фронті.
«Покровський напрямок – це насамперед 38-ма бригада морської піхоти та 14-та бригада оперативного призначення Нацгвардії. Дякую вам! Куп'янський напрямок – 3-тя штурмова, молодці, воїни. Харківщина – Південно-Слобожанський напрямок – відзначились воїни 92-ї штурмової бригади. Сумщина – дякую всім воїнам 225-го штурмового полку та 95-ї десантно-штурмової бригади. Новопавлівський напрямок – 37-ма бригада морської піхоти та десантники Сімдесятдевʼятки, дякую вам! І ще окрема вдячність за результати 1-му та 425-му штурмовим полкам. Дякую всім, хто захищає нашу державу і працює на те, щоб захист України був можливим», - сказав Президент.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023