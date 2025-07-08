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Україна влітку минулого року виробляла 20 тисяч дронів на місяць, а на сьогодні цей показник становить до 200 тисяч одиниць, - ЗМІ

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Україна на місяць виробляє на 900% більше дронів, ніж минулого року. Фактично це зростання виробництва в 10 разів.

Про це свідчать дані аналітичних центрів Atlantic Council і Georgetown Security Studies Review, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Defense Express.

За даними аналітиків, Україна ще влітку минулого року виробляла 20 тисяч дронів на місяць. Але цього літа показники виробництва зросли до 200 тисяч одиниць на місяць.

В аналітичних центрах звернули увагу, що на цьому тлі необхідні довгострокові контракти для оборонно-промислового комплексу. Це дасть змогу підприємствам ухвалювати оптимальніші рішення щодо найму персоналу, організації виробничих ланцюжків і подальших інвестицій.

Крім того, експерти наголошують на важливості впровадження стандартів якості, щоб знизити ризик поставок неякісних дронів. У Defense Express зі свого боку звернули увагу, що слід посилити контроль за дотриманням вимог на всіх етапах виробництва.

Також дослідники підкреслюють, що необхідно зберегти баланс між масштабами випуску і технологічністю продукції. Зокрема, рекомендується активніше використовувати рішення на базі штучного інтелекту та оптоволоконних систем.

Україна, дрони
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