CNBC: Акції Tesla впали на понад 7% після заяви Маска створити свою політичну партію

Акції Tesla впали на понад 7% після того, як генеральний директор Ілон Маск заявив про плани створити свою політичну партію.
Про це повідомляє CNBC.
До 04:27 ранку за східним часом 7 липня акції Tesla впали на 7,13%.
На вихідних Ілон Маск заявив, що його політична сила називатиметься Американська партія (America Party) і може мати 2-3 місця у Сенаті та 8-10 у Палаті представників.
На думку Маска, такого представництва буде достатньо, щоб стати вирішальним голосом у суперечливих законах, гарантуючи, що вони відповідають справжній волі американського народу.
Участь Ілона Маска в політиці стала предметом суперечок серед інвесторів. Раніше Маск обіймав посаду очільника Департаменту ефективності уряду (DOGE) і тісно співпрацював з президентом Дональдом Трампом. У травні Маск полишив DOGE, що позитивно позначилося на акціях Tesla.
Зараз повернення мільярдера до політики викликає занепокоєння інвесторів.
«Те, що Маск заглиблюється в політику і зараз намагається дістатися влади в Вашингтоні, є прямо протилежним напрямком, який інвестори та акціонери Tesla хочуть, щоб він обрав у цей вирішальний для Tesla період», — зазначив Ден Айвс, глобальний керівник відділу технологічних досліджень Wedbush Securities.
Президент США Дональд Трамп назвав рішення Маска створити політичну партію смішним, додавши, що керівник Tesla повністю з’їхав із глузду.
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