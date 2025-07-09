Сибіга: У структурі МЗС створюється управління недружніх країн

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга затвердив нову структуру МЗС. Про це Сибіга повідомив у соціальній мережі Facebook, передають Українськi Новини.

"Підписав важливий наказ. Із 7 липня маємо нову структуру МЗС. Структуру, яка відповідає реаліям війни та кращим європейським і світовим дипломатичним практикам", - повідомив він.

Сибіга повідомив, що у минулому залишаться часи, коли в МЗС був департамент, в назві якого було слово "роззброєння", в сучасній структурі буде Департамент міжнародної безпеки та оборони України.

Управління США та Канади буде відʼєднане від Департаменту Латинської Америки та Карибського Басейну. Сибіга також розповів, що створюється управління недружніх країн.

"Сюди будуть входити не лише росія, але і її поплічники, такі як Північна Корея або білорусь. Тут ідеться не про двосторонні відносини, а про протидію загрозам. Україна обороняється від повномасштабної агресії і наша політика має надавати пріоритет нейтралізації загроз. Це управління куруватиме перший заступник", - повідомив він.

Центральна Азія буде виведена в окреме управління, що свідчить про окрему увагу до неї. Створюється також окреме управління санкційної політики, раніше питання санкцій було "розкидане" між різними департаментами.

В МЗС також буде створене окреме управління НАТО, що свідчить про пріоритетність шляху до вступу в Альянс, раніше інтеграція до ЄС і НАТО була обʼєднана в один департамент ЄС і НАТО, тепер буде департамент Європейського Союзу та управління НАТО.

За словами Сибіги, окрема увага українцям за кордоном, якщо раніше МЗС мало управління закордонного українства, то тепер створюється окремий департамент світового українства та гуманітарної співпраці, що свідчить про пріоритетність розвитку звʼязків і взаємодії зі глобальною українською спільнотою.

Департамент міжнародного права та міжнародно-правової протидії агресії займатиметься зокрема притягненням росії та росіян до відповідальності за вчинені звірства. Зʼявляться також такі окремі підрозділи як відділ кібердипломатії та сектор інновацій і штучного інтелекту.