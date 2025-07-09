Financial Times: Найбільший європейський порт почав готуватися потенційної війни з росією

Порт Роттердам у Нідерландах почав підготовку до потенційної війни з росією, резервуючи місця для суден НАТО з військовими вантажами та плануючи маршрути їх перекидання. Також у гавані передбачені навчання з десантування.
Про це повідомляє Financial Times.
Видання зазначає, що порт, який вважається найбільшим у Європі, приймав озброєння і раніше, проте навіть під час холодної війни в ньому не було спеціального причалу для таких цілей. Тепер частину контейнерного термінала переобладнають, щоб забезпечити безпечне завантаження боєприпасів з одного судна на інше.
Директор гавані Будевейн Сімонс повідомив, що логістика військових поставок буде координуватися з портом Антверпена в Бельгії, зокрема при прийманні вантажів із США, Великої Британії та Канади.
За його словами, порти співпрацюватимуть, аби розподілити навантаження: "Ми все менше і менше бачимо в один одного конкурентів. Звичайно, ми конкуруємо там, де це необхідно, але ми працюємо разом там, де можемо".
Сімонс також зазначив, що за потреби Роттердам звертатиметься до Антверпена чи інших портів для розподілу великих обсягів вантажів.
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