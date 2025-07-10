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Nvidia стала першою компанією у світі, яка досягла ринкової вартості в $4 трильйони

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Nvidia у середу, 9 липня, стала першою компанією у світі, яка досягла ринкової вартості в $4 трильйони, випередивши Microsoft та Apple, пише CNBC.

Заснована у 1993 році компанія отримала величезну вигоду від буму штучного інтелекту, особливо після запуску ChatGPT наприкінці 2022 року. Nvidia виробляє графічні процесори, які є основою для роботи великих мовних моделей.

За останні п'ять років акції зросли в понад 15 разів, за останній місяць – на 15%, а з початку року – на 22%.

Позначку у $3 трильйони першою на початку 2022 року подолала Apple.

Saudi Aramco першою взяла позначку $2 трильйони наприкінці 2019 року, а $1 трильйон вперше покорився PetroChina у 2007 році.

Nvidia
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