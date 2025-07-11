У Міноборони розповіли, що робити, якщо людина була помилково поставлена на військовий облік

В Україні діє механізм, який дає змогу ставити громадян на військовий облік автоматично, без відвідування територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Проте інколи трапляються неточності чи помилки, для вирішення яких необхідно скоординуватися із співробітниками ТЦК.

Про це пише УНН з посиланням на Міністерство оборони.

"Автоматична постановка на військовий облік заощаджує час військовозобовʼязаним, оскільки їм не треба стояти в чергах, збирати папери та проходити військово-лікарську комісію для постановки на облік. Також це полегшує роботу працівникам ТЦК, оскільки зменшує адміністративну рутину і дає змогу зосередитись на питаннях мобілізації ", - йдеться у повідомленні.

Також в оборонному відомстві пояснили, що завдяки внесеним змінам вдалося поставити на облік українців за кордоном та розблокувати їм видачу паспортів, а також українців від 17 до 25 років, яким треба ставати на облік в цей період.

При цьому інколи трапляються випадки, коли на облік стають люди, які давно виключені з нього, або ті, які стоять на обліку, але без позначки в реєстрі "Оберіг". Така ситуація можлива через великий обсяг мобілізаційної роботи та людський фактор. Наприклад, оператор ТЦК не вніс ідентифікатор особи в реєстр.

"У такому разі необхідно звернутися до ТЦК та розвʼязати проблему разом із працівниками – принести всі документи, що підтверджують виключення з обліку або причину зняття, або довести свою належність до іншого ТЦК", - пояснили в Міноборони.