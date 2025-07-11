Стармер та Макрон закликали посилити тиск на путіна, ввівши нові санкції

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер та президент Франції Емманюель Макрон закликали посилити тиск на російського диктатора володимира путіна, ввівши нові санкції. Про це вони заявили під час зустрічі "коаліції охочих", передає Le Monde.

"Ми повинні зосередити наші зусилля на підготовці до миру, змусивши путіна сісти за стіл переговорів. Цей скоординований тиск матиме вирішальне значення", – сказав Стармер.

Макрон своєю чергою закликав до посилення тиску на росію.

Також представники двох країн заявили, що плани створення сил, які гарантуватимуть безпеку України після припинення вогню з росією, вже готові.

"У нас є план, який готовий до реалізації та запуску протягом кількох годин після [підписання] угоди про припинення вогню", – сказав Макрон, а Стармер підтвердив, що план розглядається у довгостроковій перспективі.