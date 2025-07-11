ЄІБ та Держаудитслужба підписали нову угоду про посилення зусиль проти шахрайства та корупції

Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) та Державна аудиторська служба України підписали нову угоду про посилення зусиль проти шахрайства та корупції в проектах, що фінансуються ЄС, повідомляє пресслужба ЄІБ.
Підписання відбулося в Римі, в рамках "Конференції з відновлення України" Конференції з відновлення України (URC2025).
Як зазначається в релізі, це партнерство покращить координацію щодо запобігання, виявлення та раннього виявлення ризиків, допомагаючи забезпечити належне використання коштів на відновлення завдяки посиленню нагляду. Воно базується на ширшій співпраці ЄІБ з українськими правоохоронними та антикорупційними органами, включаючи Національне антикорупційне бюро України (НАБУ), Генеральну прокуратуру, Бюро економічної безпеки та Державне бюро розслідувань, з метою зміцнення прозорості, довіри та належного управління.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023