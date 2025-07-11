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ЄІБ та Держаудитслужба підписали нову угоду про посилення зусиль проти шахрайства та корупції

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Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) та Державна аудиторська служба України підписали нову угоду про посилення зусиль проти шахрайства та корупції в проектах, що фінансуються ЄС, повідомляє пресслужба ЄІБ.

Підписання відбулося в Римі, в рамках "Конференції з відновлення України" Конференції з відновлення України (URC2025).

Як зазначається в релізі, це партнерство покращить координацію щодо запобігання, виявлення та раннього виявлення ризиків, допомагаючи забезпечити належне використання коштів на відновлення завдяки посиленню нагляду. Воно базується на ширшій співпраці ЄІБ з українськими правоохоронними та антикорупційними органами, включаючи Національне антикорупційне бюро України (НАБУ), Генеральну прокуратуру, Бюро економічної безпеки та Державне бюро розслідувань, з метою зміцнення прозорості, довіри та належного управління.

ЄІБ
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