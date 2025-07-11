МО Британії: Для зміцнення потенційного режиму припинення вогню ми готові відправити до України свої війська

Для зміцнення потенційного режиму припинення вогню та зупинки війни з росією Британія готова відправити до України свої війська.
Про це заявив міністр оборони Британії Джон Гілі.
Гілі пояснив, що обговорив цю тему з прем’єр-міністром Кіром Стармером, і той чітко дав зрозуміти, що готовий до відправки військ.
Однак очікується, що основну частину військового контингенту, крім Франції та Британії, нададуть ще США.
За його словами, для захисту Європи створять армію у 50 тисяч військових завдяки активізації співпраці Британії та Франції.
Нагадаємо, в Києві на початку квітня відбулась зустріч так званої Коаліції рішучих. Це об’єднання країн, які обіцяють допомогти Україні боротись з агресором.
Президент Володимир Зеленський повідомляв, що французькі та британські війська будуть одними з перших, хто прибуде до України.
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