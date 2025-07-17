Мінфін: Уряд затвердив порядок маркування алкоголю та тютюну електронними марками

Уряд затвердив порядок маркування алкоголю та тютюну електронними марками.
Як передає Укрінформ, про це повідомили в Міністерстві фінансів.
Зазначається, що сьогодні, 16 липня, Кабмін ухвалив постанову «Про затвердження Порядку маркування алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України».
"З 1 січня 2026 року для маркування будуть використовуватись електронні марки у вигляді графічного елемента (DataMatrix коду), який наноситься на кожну окрему пачку тютюнового виробу або пляшку алкогольного напою, або ємність з рідиною, що використовується в електронних сигаретах. <...> Прийнята постанова є логічним продовженням запуску Електронної системи обігу підакцизних товарів (Е-Акциз), тестування якої триває з 1 березня 2025 року та завершиться 1 січня 2026 року", - ідеться в повідомленні.
У Мінфіні сподіваються, що впровадження електронних марок підвищить рівень простежуваності обігу підакцизних товарів та сприятиме скороченню тіньового обігу алкоголю і тютюнових виробів.
Споживач зможе перевірити легальність товару через застосунок.
Також очікується зростання ефективності адміністрування акцизного податку та збільшення надходжень до держбюджету.
У міністерстві уточнили, що попереднє положення, затверджене постановою Кабміну №1251 від 27 грудня 2010 року, втратить чинність із 1 січня 2026 року, за винятком окремих перехідних норм - вони залишаються чинними до 1 вересня 2026 року.
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