У Міноборони Чехії прокоментували заяви про скасування ініціативи з постачання Україні снарядів

Міністерка оборони Чехії Яна Чернохова розкритикувала експремʼєра Андрея Бабіша, який пообіцяв у разі повернення до влади скасувати ініціативу з постачання Україні артилерійських снарядів.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", вона написала на Х.

Чернохова розкритикувала Бабіша за "популізм", коментуючи його заяву про потенційне скасування "снарядної ініціативи".

"Скасування ініціативи щодо боєприпасів не тільки зашкодило б репутації Чеської Республіки, але й стало б серйозною загрозою для нашої безпеки, оскільки це один із засобів зупинити російську агресію далеко від наших кордонів", – пояснила вона.

Глава чеського Міноборони також закинула експремʼєру прагнення збагатитись за рахунок національних інтересів.

"Ініціатива щодо боєприпасів не є непрозорою чи завищеною в ціні, що ми неодноразово доводили, і я особисто підтвердила це пану Бабішу. Найкращим доказом цього є те, що їй довіряють наші союзники, які виділяють мільярди крон на закупівлю боєприпасів", – наголосила Чернохова.