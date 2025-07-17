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Скібіцький пояснив, чому Україні буде складно розгорнути ракети Tomahawk

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Україні буде складно розгорнути ракети великої дальності Tomahawk, якщо Штати все ж таки ухвалять рішення про їх передачу. Труднощі пов'язані з тим, що українська армія не має установок для їх запуску.

Про це заявив заступник начальника Головного управління розвідки Вадим Скібіцький, повідомляє The Guardian.

«Їх непросто використати. Основними носіями є бойові кораблі чи стратегічні бомбардувальники. У нас немає стратегічних бомбардувальників», – сказав він.

При цьому, за його словами, дуже важливо, щоб Україна мала можливість завдавати «кінетичних» ударів по важливих військових об'єктах на території росії. Наразі Україна веде переговори з Вашингтоном щодо зняття обмежень на використання ракет ATACAMS з дальністю дії 300 км.

«Для нас дуже важливо отримати схвалення США застосування ракет великої дальності. Ми хочемо знищувати і дезорганізовувати відповідно до процедур НАТО», – підсумував Скібіцький.

Tomahawk, Скібіцький
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