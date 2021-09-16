Австралия купит у США крылатые ракеты Tomahawk

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон объявил, что его страна купит американские крылатые ракеты большой дальности «Томагавк». Австралийские власти рассчитывают, что благодаря сделке смогут укрепить свою оборону. Покупка вооружения осуществляется в рамках оборонного альянса AUKUS, о создании которого 15 сентября объявили Австралия, США и Великобритания.

«Мы расширим наши возможности для нанесения ударов на большие расстояния благодаря крылатым ракетам «Томагавк», которые установят на эсминцах королевского военно-морского флота Австралии, и ракетным системам класса «земля-воздух» для увеличенной дальности наших королевских ВВС Австралии",— рассказал Моррисон журналистам.

Как сообщалось, первым проектом AUKUS станет оснащение Австралии атомными подлодками без ядерного оружия. Президент США Джо Байден назвал эту сделку ключевой. После объявления о создании альянса AUKUS Австралия вышла из соглашения с Францией по строительству подлодок на $66 млрд.