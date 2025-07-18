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Американський дипломат: США намагаються якомога швидше передати Україні зброю

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Посол США при НАТО Метью Вітакер заявив, що адміністрація Трампа намагається якомога швидше передати Україні американську зброю в межах плану з продажу її Альянсу.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP, про це він сказав журналістам на брифінгу в четвер.

Американський посол при НАТО запевнив, що у США вживають заходів для швидкого постачання зброї в Україну відповідно до плану Трампа.

"Ми всі поспішаємо, щоб сприяти цьому і завершити цю справу, і, знаєте, я думаю, що все насправді рухається дуже швидко. Але я не можу підтвердити дату, коли все це буде завершено", – сказав він.

Вітакер заявив, що наразі тривають переговори щодо продажу США систем Patriot, які вже є в арсеналі американської армії.

"Ми ніколи не поставимо Сполучені Штати в стратегічно невигідне становище і забезпечимо, щоб у нас було все необхідне. Водночас, думаю, ми всі визнаємо нагальну потребу України в тому, що їй зараз необхідно на полі бою і для захисту своїх міст", – сказав посол.

Він додав, що серед інших варіантів, які обговорюються, є відправка європейськими країнами своїх систем до Києва зараз і можливість придбати їхню заміну насамперед у США.

зброя, Вітакер
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