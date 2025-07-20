ISW: У 2025 році окупаційна влада Криму заробила понад 28 мільйонів доларів на "націоналізації" українського майна

окупаційна влада Криму заробила понад 28 мільйонів доларів за перше півріччя 2025 року на "націоналізації" українського майна.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).
За даними ISW, очільник так званої державної ради Криму володимир константинов 15 липня заявив, що окупаційна адміністрація продала 25 об’єктів нерухомості, які були "націоналізовані у ворогів Криму та росії". Такі оборудки принесли бюджету окупантів близько 2,2 млрд рублів - це приблизно 28 млн доларів.
Аналітики підкреслюють, що росія використовує вилучення та "націоналізацію" майна як засіб репресій на окупованих українських територіях, свідомо позбавляючи людей їхньої власності. Згідно з даними ISW, продаж такого майна приносить прибуток і фактично слугує джерелом фінансування для окупаційної адміністрації.
У звіті також вказано, що темпи так званої "націоналізації" зростають. Якщо у 2022–2024 роках до бюджету Криму надійшло 4,8 млрд рублів (близько 61 млн доларів), то лише за перше півріччя 2025-го ця сума вже становить майже половину від попереднього трирічного обсягу.
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