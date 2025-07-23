ЄК висловила стурбованість рішенням Ради ліквідувати гарантії незалежності НАБУ і САП

Європейська комісія висловила серйозну стурбованість рішенням Верховної Ради ліквідувати гарантії незалежності Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
Про це йдеться в дописі єврокомісарки з питань розширення Марти Кос у соцмережі X, передає Укрінформ.
“Серйозно стурбовані сьогоднішнім голосуванням у Раді. Ліквідація ключових гарантій незалежності НАБУ – це серйозний крок назад. Незалежні органи, такі як НАБУ та САП, є важливими для шляху України до ЄС. Верховенство права залишається в самому центрі переговорів про вступ до ЄС”, – зазначила вона.
Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада 22 липня ухвалила закон щодо особливостей досудового розслідування кримінальних правопорушень, пов’язаних зі зникненням осіб безвісти за особливих обставин в умовах воєнного стану, який зменшує повноваження та фактично позбавляє незалежності НАБУ і САП.
Він передбачає, що генеральний прокурор отримує доступ до всіх справ НАБУ або може надати такий доступ будь-якому іншому прокурору; має право давати обов’язкові письмові вказівки детективам НАБУ і, в разі їх невиконання, змінювати підслідність, передаючи справу іншим органам; може закрити розслідування на вимогу сторони захисту; сам вирішує спори про підслідність; самостійно підписує підозри топпосадовцям; керівник САП втрачає право входити до групи прокурорів — це вирішує тільки генпрокурор.
В антикорупційних відомствах наголосили, що в разі ухвалення законопроєкту керівник САП стане номінальною фігурою, а НАБУ втратить незалежність і перетвориться на підрозділ Генпрокуратури.
Директор НАБУ Семен Кривонос закликав Президента не підписувати закон.
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