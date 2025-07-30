За п’ять років НАБУ та САП повернули державі майже 17 мільярдів гривень

Економічний ефект від діяльності Національного антикорупційного бюро України і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури у 2021-2025 роках становить 16,8 мільярда гривень.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу НАБУ.

"Діяльність НАБУ і САП насамперед спрямована на розслідування корупційних злочинів та притягнення винних до відповідальності. Однак це також дає державі відчутний економічний результат", - йдеться в повідомленні.

В бюро пояснили, що економічний ефект діяльності НАБУ і САП включає не тільки відшкодування державі фігурантами корупційних справ, а також кошти та майно, розкраданню яких вдалося запобігти, активи й кошти, передані на потреби ЗСУ за рішенням суду, конфісковане майно та стягнуті застави.

Загалом за 2021-2025 роки НАБУ і САП повернули в дохід держави 16,8 млрд грн:

2021 – 2,7 млрд грн;

2022 – 3,4 млрд грн;

2023 – 4,7 млрд грн;

2024 – 4,5 млрд грн;

2025 (перше півріччя) – 1,5 млрд грн.

Крім того в пресслужбі зазначили, що завдяки НАБУ і САП 2,85 млрд грн передано на потреби ЗСУ.