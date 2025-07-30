Єврокомісія: Україна має невідкладно провести призначення керівника БЕБ

Україна має невідкладно провести призначення керівника Бюро економічної безпеки (БЕБ) відповідно до закону про реформування бюро та чинних процедур відбору і призначення.

Про це повідомив речник Європейської комісії Ґійом Мерсьє заявив виданню «Суспільне».

Згідно з його словами, цей крок необхідний для продовження трансформації БЕБ та гарантування його самостійної роботи без зовнішнього втручання. Він нагадав, що модернізація бюро входить до переліку ключових умов, які Україна має виконати на шляху до членства в Європейському Союзі.

«Ця реформа є частиною ширших зобов'язань України в рамках процесу вступу до ЄС», — сказав Мерсьє.

Як зазначається, за оновленим звітом ЄС про розширення за 2024 рік, особливий акцент робиться на оперативному впровадженні положень закону, що регулює діяльність бюро, особливо щодо конкурсного відбору на основі професійних компетенцій через прозорий та заснований на заслугах процес.