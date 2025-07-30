Єврокомісія: Україна має невідкладно провести призначення керівника БЕБ

Україна має невідкладно провести призначення керівника Бюро економічної безпеки (БЕБ) відповідно до закону про реформування бюро та чинних процедур відбору і призначення.
Про це повідомив речник Європейської комісії Ґійом Мерсьє заявив виданню «Суспільне».
Згідно з його словами, цей крок необхідний для продовження трансформації БЕБ та гарантування його самостійної роботи без зовнішнього втручання. Він нагадав, що модернізація бюро входить до переліку ключових умов, які Україна має виконати на шляху до членства в Європейському Союзі.
«Ця реформа є частиною ширших зобов'язань України в рамках процесу вступу до ЄС», — сказав Мерсьє.
Як зазначається, за оновленим звітом ЄС про розширення за 2024 рік, особливий акцент робиться на оперативному впровадженні положень закону, що регулює діяльність бюро, особливо щодо конкурсного відбору на основі професійних компетенцій через прозорий та заснований на заслугах процес.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023