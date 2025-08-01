Кабінет міністрів вніс зміни до порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період, за якими повістки щодо призову та відправки на військову службу можуть відправлятися поштою.

Про це йдеться в постанові уряду №916, передає УНН.

Як вказується в постанові, на основі результатів проведення медичного огляду та професійно-психологічного відбору (у разі потреби) резервістам та військовозобов’язаним, які підлягають під мобілізацію повістка щодо призову та відправки на військову службу вручається під особистий підпис або надсилається ТЦК та СП рекомендованим листом з описом вкладення та повідомленням про вручення з повідомленням про вручення на адресу їх місця проживання.

В порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період вказується, що у разі відмови резервіста або військовозобов’язаного від отримання такої повістки або неприбуття для відправлення до військової частини, вони несуть відповідальність відповідно до Кримінального кодексу.