МОЗ: Вже скасовано 795 рішень МСЕК щодо посадовців

В Україні продовжують перевіряти законність рішень МСЕК щодо встановлення інвалідності посадовим особам державних органів. Наразі вже скасовано 795 рішень щодо цих посадовців. Про це повідомляє УНН з посиланням на Міністерство охорони здоров’я України.
Станом на 25 липня 2025 року 2630 справ посадовців включили до перевірки. Водночас Центр оцінювання функціонального стану людини вже розглянув 1989 справ.
795 рішень МСЕК було скасовано як необґрунтовані, а у 400 випадках ухвалено нові рішення:
Найбільша кількість справ посадовців, яким було встановлено інвалідність і щодо яких триває перевірка, припадає на такі органи:
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