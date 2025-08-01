ДПС вже сьомий місяць фіксує перевиконання планових показників надходжень до бюджету

Державна податкова служба України (ДПС) вже сьомий місяць поспіль фіксує перевиконання планових показників надходжень до бюджету. У липні 2025 року вдалося зібрати на 9,9 мільярда гривень більше запланованого — це на 12,5% більше від місячного плану.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення ДПС.
Загалом до загального фонду держбюджету у липні надійшло 89,3 мільярда гривень, що на 37,1% перевищує надходження за аналогічний місяць 2024 року. За підсумками семи місяців року план перевиконано на 70,8 мільярда гривень, або на 10,6%.
Ключові податкові надходження у липні:
Що стосується загальних показників за січень–липень 2025 року, то надходження до бюджету склали 736,4 млрд грн, а перевиконання порівняно з аналогічним періодом 2024 року становить 24,1%.
Крім того, упродовж січня–липня зберігається позитивна динаміка з відшкодування ПДВ. У липні держава відшкодувала 15,3 мільярда гривень, а загалом за сім місяців — 101,5 мільярда, що на 21,4% більше, ніж торік.
Леся Карнаух подякувала усім платникам податків, наголосивши, що збільшення бюджетних надходжень напряму впливає на фінансування оборонних потреб та функціонування держави.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023