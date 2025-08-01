ДПС вже сьомий місяць фіксує перевиконання планових показників надходжень до бюджету

Державна податкова служба України (ДПС) вже сьомий місяць поспіль фіксує перевиконання планових показників надходжень до бюджету. У липні 2025 року вдалося зібрати на 9,9 мільярда гривень більше запланованого — це на 12,5% більше від місячного плану.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення ДПС.

Загалом до загального фонду держбюджету у липні надійшло 89,3 мільярда гривень, що на 37,1% перевищує надходження за аналогічний місяць 2024 року. За підсумками семи місяців року план перевиконано на 70,8 мільярда гривень, або на 10,6%.

Ключові податкові надходження у липні:

податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) — 32,3 млрд грн (+13,5% до плану);

податок на додану вартість (ПДВ) — 27 млрд грн (+5,1%);

податок на прибуток підприємств — 4,8 млрд грн (+54,9%).

Що стосується загальних показників за січень–липень 2025 року, то надходження до бюджету склали 736,4 млрд грн, а перевиконання порівняно з аналогічним періодом 2024 року становить 24,1%.

Крім того, упродовж січня–липня зберігається позитивна динаміка з відшкодування ПДВ. У липні держава відшкодувала 15,3 мільярда гривень, а загалом за сім місяців — 101,5 мільярда, що на 21,4% більше, ніж торік.

Леся Карнаух подякувала усім платникам податків, наголосивши, що збільшення бюджетних надходжень напряму впливає на фінансування оборонних потреб та функціонування держави.