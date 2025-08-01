НАБУ і САП заперечують інформацію щодо повідомлення про підозру Юлії Свириденко

У мережі ширилась інформація про те, що прем'єр-міністерці Юлії Свириденко та посадовцям Офісу президента готують повідомлення про підозру. Національне антикорупційне бюро (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) заперечили це.

"У низці анонімних і проросійських Telegram-каналів поширюється неправдива інформація про нібито підготовку повідомлення про підозру прем’єр-міністерці України та посадовцям Офісу президента", — йдеться в дописах.

Там зазначили, що ця інформація не відповідає дійсності.