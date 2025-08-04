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НБУ погіршив прогноз врожаю овочевих культур у 2025 році на 11,5%

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Національний банк України (НБУ) погіршив прогноз врожаю овочевих культур у 2025 році на 11,5% – до 7,6 млн тонн, плодово-ягідних – на 11,1%, до 1,8 млн тонн, картоплі – на 3,4%, до 19,4 млн тонн.

"Погодні умови навесні 2025 року виявилися несприятливими для врожаїв. Весняні приморозки охопили значну частину території країни, особливо завдавши шкоди озимим, плодово-ягідним і овочевим культурам", - зазначається у оновленому Інфляційному звіті Національного банку.

В той же час порівняно із минулорічним врожаєм, за оцінками Нацбанку, цього року овочів буде зібрано більше на 11,5%, або на 0,8 млн тонн, картоплі – на 10,7%, або 1,9 млн тонн.

Але з плодово-ягідними ситуація гірше, й їх врожай буде на 12,4%, або 0,2 млн тонн менше минулорічного.

Нацбанк також погіршив прогнози врожаю овочевих культур на 2026 рік порівняно із попереднім квітневим Інфляційним звітом на 9,1% – до 8,0 млн тонн, а плодово-ягідних – на 4,0%, до 1,9 млн тонн.

Одночасно НБУ трохи покращив очікування зборку картоплі наступного року – на 0,7%, до 20,0 млн тонн.

НБУ, овочі
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