Експерт: За перше півріччя 2025 року в країнах ЄС Україна закупила сільгосппродукції на суму понад 2,2 млрд доларів

За даними Державної митної служби, у січні-червні 2025 року в Україну було ввезено агропродукції на 4,26 млрд доларів. Це на 398 млн доларів більше, ніж за 6 місяців минулого року. Основними постачальниками агропродовольчої продукції в Україну традиційно виступають держави ЄС. На них припадає понад 52 % імпортних поставок.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на заяву провідного наукового співробітника відділу аграрного ринку та міжнародної інтеграції Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки"Богдана Духницького.
За перше півріччя 2025 року в країнах Європейського Союзу було закуплено сільгосппродукції на суму в 2,24 млрд доларів.
Значно менші обсяги імпортує Україна з інших регіонів світу. За січень-червень цього року вітчизняні компанії закупили продовольства у партнерів з Азії на 820 млн доларів (понад 19 % у загальних обсягах закупівель), країн Латинської Америки – на 351 млн доларів (8 %) та Африканського континенту – на 242 млн доларів (близько 6 %).
За словами Духницького, у рейтингу головних постачальників сільськогосподарської продукції на наш продовольчий ринок провідні місця посідають:
Сумарно ці 10 країн забезпечують 55 % вартості вітчизняного аграрного імпорту.
Традиційно одна з двох найбільших часток імпорту продуктів харчування припадає на овочі, фрукти, плодово-ягідної групи, цитрусові, банани, горіхи, какаопродукти, рибу, ракоподібні та молюски.
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