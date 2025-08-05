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В Україні дорожчає один з найпопулярніших салатних овочів

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В Україні продовжує зростати вартість одного з найпопулярніших салатних овочів - огірків.

На початку тижня тепличні комбінати пропонують продукцію за ціною від 30 до 50 грн/кг, залежно від якості та обсягу партії. Це на 16% більше, ніж минулого тижня, повідомляє EastFruit.

Основною причиною подорожчання виробники називають суттєве скорочення пропозиції на ринку. Несприятливі погодні умови, зокрема різкі температурні перепади в липні, спровокували поширення хвороб огірків у відкритому ґрунті. Крім того, спека та посуха, що охопили більшість регіонів країни в другій половині липня, також негативно вплинули на врожайність.

Водночас ціни підтримує стабільний попит з боку споживачів, характерний для цього сезону.

Попри нинішнє зростання цін, тепличні огірки зараз коштують у середньому на 15% дешевше, ніж у серпні 2024 року.

За даними тепличних господарств, збирання нового обороту врожаю огірків розпочнеться вже в першій декаді серпня.

Нагадаємо, що минулого тижня ціни на огірки в Україні зросли на 19% через різке скорочення пропозиції на внутрішньому ринку.

овочі, огірки
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