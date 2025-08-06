Bloomberg: Нафтові надходження до державного бюджету росії скоротилися на третину

Нафтові надходження до державного бюджету росії скоротилися на третину порівняно з липнем минулого року через падіння світових цін на сиру нафту та зростання курсу національної валюти.

Про це повідомляє Bloomberg, передає Укрінформ.

За розрахунками видання, заснованими на даних Мінфіну, російські податки, пов’язані з нафтою, минулого місяця знизилися майже на 33% до 710,4 млрд рублів (8,9 млрд дол.).

Сукупні доходи від нафти і газу становили 787,3 млрд рублів, що на 27% менше, ніж за відповідний минулорічний період.

Зазначається, що падіння нафто-газових доходів, які становлять приблизно третину бюджетних надходжень рф, посилить тиск на державний бюджет, який уже обтяжений величезними витратами на бойові дії в Україні.

Водночас, за розрахунками Bloomberg, російські доходи від нафти минулого місяця зросли майже на 71%. Таке збільшення пояснюється тим, що один з основних російських нафтових податків, податок на прибуток, сплачується щоквартально - у березні, квітні, липні та жовтні.

Зміцнення валюти також сприяло зниженню доходів, оскільки нафтові компанії отримують менше рублів за кожен барель, який вони прокачують та продають.

У червні російська валюта торгувалася в середньому за 78,7183 рубля за долар США, що є найвищим показником за понад два роки, зауважує видання.

У результаті, як свідчать розрахунки Bloomberg, виробники нафти в країні отримали 4711 рублів за кожен проданий барель порівняно з 6127 рублями рік тому.

Однак низькі світові ціни на сиру нафту та нафтопродукти допомогли російському уряду зменшити субсидії, які він виплачує російським нафтопереробним заводам. У липні росбюджет перерахував 59,9 млрд рублів субсидій, що на 58% менше, ніж рік тому, повідомляє фінансове видання.