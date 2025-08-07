ЄК: Нова гранічна ціна на російську нафту почне діяти з 3 вересня 2025 року

Нова динамічна гранична ціна на російську нафту, передбачена 18-м пакетом санкцій Європейського Союзу, почне діяти з 3 вересня 2025 року.

Як пише Слово і діло, про це повідомила заступниця головної речниці Єврокомісії Аріанна Подеста у коментарі Європейській правді.

Зазначена цінова стеля буде розраховуватись за спеціальною формулою, затвердженою в межах оновленого санкційного пакету. Вона покликана обмежити прибутки росії від експорту енергоресурсів.

«Знижена стеля цін на нафту почне застосовуватися з 3 вересня 2025 року. Заборона на проведення транзакцій із 22 додатковими російськими банками набуде чинності 8 серпня 2025 року», – заявила Аріанна Подеста.

Дипломатка також нагадала, що більшість положень 18-го пакету санкцій вже набули чинності в середині липня.