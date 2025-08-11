Каллас: росія не буде зупиняти війну в Україні, доки не відчує тиск з боку США

Даючи згоду на мирні перемовини, московські очільники намагаються уникнути анонсованих президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом санкцій; більш того, росія не буде зупиняти війну в Україні, доки не відчує тиск з боку США.

Про це йдеться в заяві високої представниці ЄС у закордонних справах Каї Каллас, текст якої є в розпорядженні "Європейської правди".

Хід війни росії проти України може змінити тиск президента США, адже росія погодилась на мирні перемовини, щоб уникнути американських санкцій.

"москва сподівається, що її пропозиція щодо діалогу допоможе уникнути санкцій США. Однак історія порушених обіцянок і договорів з боку росії створила глибоку недовіру по обидва боки Атлантики", – йдеться в заяві Каллас, переданій "ЄвроПравді".

Вона констатувала, що "позиція президента Трампа щодо росії стала жорсткішою".

"Тиск США на москву може змінити хід цієї війни. москва не зупиниться, якщо не відчує, що не може продовжувати", – переконана висока представниця ЄС.