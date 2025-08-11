Каллас: росія не буде зупиняти війну в Україні, доки не відчує тиск з боку США

Даючи згоду на мирні перемовини, московські очільники намагаються уникнути анонсованих президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом санкцій; більш того, росія не буде зупиняти війну в Україні, доки не відчує тиск з боку США.
Про це йдеться в заяві високої представниці ЄС у закордонних справах Каї Каллас, текст якої є в розпорядженні "Європейської правди".
Хід війни росії проти України може змінити тиск президента США, адже росія погодилась на мирні перемовини, щоб уникнути американських санкцій.
"москва сподівається, що її пропозиція щодо діалогу допоможе уникнути санкцій США. Однак історія порушених обіцянок і договорів з боку росії створила глибоку недовіру по обидва боки Атлантики", – йдеться в заяві Каллас, переданій "ЄвроПравді".
Вона констатувала, що "позиція президента Трампа щодо росії стала жорсткішою".
"Тиск США на москву може змінити хід цієї війни. москва не зупиниться, якщо не відчує, що не може продовжувати", – переконана висока представниця ЄС.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023