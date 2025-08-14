Войти

Напередодні зустрічі Трампа з путіним США перекинули ядерні бомбардувальники ближче до кордонів росії

134

Напередодні зустрічі Дональда Трампа з владіміром путіним на Алясці США перекинули ядерні бомбардувальники ближче до кордонів росії. Такий крок може свідчити про намір американського лідера посилити свій вплив перед переговорами, про це в ефірі "Апостроф TV" заявив експерт-міжнародник та кандидат політичних наук Богдан Фернс.

"З одного боку психологічно створюється ефект того, що союзники по НАТО укріплюють східний фланг, безпосередньо готуються до потенційного зіткнення з російською федерацією", – пояснив він.

Експерт наголосив, що демонстрація військової сили між ядерними державами має насамперед психологічний ефект і використовується як елемент стратегічного стримування.

"Такі кроки свідчать про те, що Трамп хоче поновити вплив США [...] щоб в очах іншої спільноти, наприклад, Китаю, знову виглядати максимально впливовим", – зазначив Фернс.

Водночас він застеріг від завищених очікувань щодо результатів зустрічі:

"Трамп переслідує свої особисті політичні інтереси. Якщо це корелюється з українськими інтересами, то це добре. Якщо не корелюється, то це виклики і проблеми. А ми реалістично це маємо брати до уваги і робити те, що ми можемо", – підсумував експерт.

