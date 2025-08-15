Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Інтереси

RSS

У Польщі можуть переглянути надання допомоги іноземцям, зокрема українцям

103

Президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що готовий обговорювати трансформацію популярної соцпрограми "800 Плюс", зокрема й у частині виплат українцям та сім’ям, які не потребують державної підтримки.

Про це повідомляє InPoland, пише УНН.

Президент Польщі Кароль Навроцький виступив з ініціативою перегляду принципів надання допомоги в межах програми "800 Плюс". Як повідомляє InPoland, глава держави наголосив, що готовий до відкритого діалогу про зміни, але будь-які кроки повинні бути частиною цілісної демографічної стратегії, а не ситуативною реакцією на суспільні настрої.

Обговорення торкається не лише польських сімей, а й іноземців, зокрема українців, які отримують виплати.

"Польська демографічна політика має бути впроваджена планово та логічно", – сказав Навроцький.

Серед пропозицій, які зараз активно обговорюються, – ініціатива Польської селянської партії (PSL) виплачувати "800 Плюс" лише батькам і опікунам, які офіційно працюють. Тим, хто не має роботи, планують пропонувати інші види соцдопомоги поза межами цієї програми.

Лідер PSL Владислав Косіняк-Камиш вважає, що підтримка працюючих громадян повинна стати головним пріоритетом держави.

За результатами соцопитування, 54,4% поляків підтримують таку реформу, 26,5% висловилися проти змін, а 19,2% не мають визначеної позиції.

Програма "800 Плюс" була запроваджена урядом Польщі як щомісячна виплата у розмірі 800 злотих на дитину після народження, щоб підтримати сім’ї та стимулювати народжуваність. Вона охоплює більшість сімей, незалежно від рівня доходу, що робить її однією з найбільших соціальних ініціатив у країні.

Проте останні роки програма викликає критику: частина польського суспільства вважає, що виплати отримують родини, які не потребують допомоги, а також іноземці, включно з українцями, що створює навантаження на бюджет. Одночасно політики та економісти обговорюють, що така підтримка може впливати на мотивацію до працевлаштування.

Польща, Навроцький
Версия для печати
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Пятница, 15 августа 2025
Четверг, 14 августа 2025
Среда, 13 августа 2025
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023