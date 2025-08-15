У Польщі можуть переглянути надання допомоги іноземцям, зокрема українцям

Президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що готовий обговорювати трансформацію популярної соцпрограми "800 Плюс", зокрема й у частині виплат українцям та сім’ям, які не потребують державної підтримки.

Про це повідомляє InPoland, пише УНН.

Президент Польщі Кароль Навроцький виступив з ініціативою перегляду принципів надання допомоги в межах програми "800 Плюс". Як повідомляє InPoland, глава держави наголосив, що готовий до відкритого діалогу про зміни, але будь-які кроки повинні бути частиною цілісної демографічної стратегії, а не ситуативною реакцією на суспільні настрої.

Обговорення торкається не лише польських сімей, а й іноземців, зокрема українців, які отримують виплати.

"Польська демографічна політика має бути впроваджена планово та логічно", – сказав Навроцький.

Серед пропозицій, які зараз активно обговорюються, – ініціатива Польської селянської партії (PSL) виплачувати "800 Плюс" лише батькам і опікунам, які офіційно працюють. Тим, хто не має роботи, планують пропонувати інші види соцдопомоги поза межами цієї програми.

Лідер PSL Владислав Косіняк-Камиш вважає, що підтримка працюючих громадян повинна стати головним пріоритетом держави.

За результатами соцопитування, 54,4% поляків підтримують таку реформу, 26,5% висловилися проти змін, а 19,2% не мають визначеної позиції.

Програма "800 Плюс" була запроваджена урядом Польщі як щомісячна виплата у розмірі 800 злотих на дитину після народження, щоб підтримати сім’ї та стимулювати народжуваність. Вона охоплює більшість сімей, незалежно від рівня доходу, що робить її однією з найбільших соціальних ініціатив у країні.

Проте останні роки програма викликає критику: частина польського суспільства вважає, що виплати отримують родини, які не потребують допомоги, а також іноземці, включно з українцями, що створює навантаження на бюджет. Одночасно політики та економісти обговорюють, що така підтримка може впливати на мотивацію до працевлаштування.