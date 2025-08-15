В росії хочуть продовжити заборону на експорт бензину

росія має намір продовжити заборону на експорт бензину, термін якої добігає кінця 31 серпня 2025 року.
Про це йшлося на нараді віцепрем'єра рф олександра новака, передають російські пропагандистські ЗМІ.
Як повідомило джерело, знайоме з ходом обговорення, в уряді рф вирішили продовжити мораторій на продаж бензину за кордон, зокрема для виробників, до 30 вересня цього року.
"Поки що ембарго діє до 31 серпня. Рішення було ухвалено на нараді віце-прем'єра олександра новака з керівниками великих нафтових компаній та профільними міністерствами 14 серпня", — повідомляють росЗМІ.
росія заборонила виробникам експортувати бензин наприкінці липня. Тоді зазначали, що мораторій запроваджено на один місяць.
Причиною називали бажання задовольнити попит, що прискорився всередині країни, зокрема, "після атак українських дронів і західних санкцій". В уряді заявили, що такий крок дозволить зберегти стабільну ситуацію в країні.
Як зазначала агенція Bloomberg, експорт бензину в росії становив близько 100 тис. барелів на день. Тоді експерти прогнозували, що заборона вплине на світові ринки нафтопродуктів.
