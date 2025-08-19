Spiegel: У поточному році ЄС закупив російського газу на суму близько 4,5 млрд євро

У першому півріччі 2025 року Європейський Союз закупив російського зрідженого природного газу (ЗПГ) на суму близько 4,48 млрд євро. Про це пише німецький щотижневий журнал Spiegel із посиланням на дані Євростату.
Імпорт російського ЗПГ Євросоюзом за перші пів року 2025-го виявився на 3,47 млрд євро (29%) більшим, ніж за аналогічний період торік.
Загалом у першій половині 2025 року ЄС імпортував ЗПГ на суму близько 26,9 млрд євро. Найбільше газу – на 13,7 млрд євро – надійшло зі США, які вже минулого року були найбільшим постачальником ЗПГ для ЄС (майже 45% усіх постачань).
На відміну від нафти та вугілля, для російського газу Євросоюз поки не ввів санкції через сильну залежність від цих постачань.
Частина ЗПГ потрапляє до ЄС через трубопровід "Туркстрим". У 2024 році постачання газу з Росії становили близько 19% від загального імпорту природного та обробленого газу в ЄС.
Єврокомісія пропонує повну відмову від російського газу. Імпорт за довгостроковими контрактами планують заборонити з 1 січня 2028 року, а за короткостроковими – з 17 червня 2026 року.
Крім цього, газ, що буде закуплений за новими контрактами до кінця 2025 року, не можна буде імпортувати з 1 січня 2026 року. Рішення ще мають узгодити країни ЄС та Європарламент.
