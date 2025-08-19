Уряд оголосив конкурс на укладення УРП для двох нафтогазових ділянок на заході України

Кабінет міністрів України оголосив конкурс на укладення угод про розподіл продукції (УРП) для двох нафтогазових ділянок — Свічанської та Межигірської, розташованих на заході країни. Таке рішення прийнято з метою залучення інвестицій в пошук і видобуток вуглеводнів.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на постанови № 982 і № 975.

Прийом заявок від інвесторів триватиме три місяці, орієнтовно до середини листопада 2025 року. Після цього протягом місяця Міжвідомча комісія з питань УРП має визначити переможців. Угоди будуть укладені на 50 років.

За умовами конкурсу, інвестор може отримати частку в прибутковій продукції, яка становитиме 35% (якщо компенсаційна продукція перевищує витрати) або 65% (якщо облікові витрати перевищують компенсаційну продукцію). Решта належатиме державі.

Згідно з угодою між урядами України та США, американський партнер, який візьме участь у конкурсі, отримає право першочергового викупу видобутої продукції (нафти чи газу) на умовах, визначених договором.

Мінімальний обсяг інвестицій на першому етапі геологорозвідувальних робіт повинен становити не менше 1 млрд грн. Остаточні суми визначатимуться за підсумками конкурсу.

Межигірська ділянка

Межигірська ділянка розташована в межах Стрийського, Самбірського, Львівського, Яворівського та Шептицького районів Львівської області; Калуського, Івано-Франківського, Надвірнянського та Косівського районів ІваноФранківської області; Вижницького району Чернівецької області. Ділянка складається з 6 площ: Рава-Руська, Східно-Калуська, Південно-Богородчанська, Рожинська, Межигірська та Тершівська площі. Загальна площа Межигірської ділянки – 1 515,61 кв. км. Ресурсна база ділянки – 21,9 млн т вуглеводнів.

Корисними копалинами, геологічне вивчення та видобування яких передбачається угодою, є горючі корисні копалини (газ природний; газ сланцевих товщ; газ центрально-басейнового типу; газ (метан) вугільних родовищ; газ, розчинений у нафті; газ колекторів щільних порід; нафта; конденсат) (далі — вуглеводні).

Перспективи промислової нафтогазоносності ділянки пов’язуються з кількома напрямами: традиційний природний газ, газ сланцевих товщ, газ (нафта) щільних порід-колекторів. Крім газу традиційних колекторів, на ділянці можливе виявлення покладів газу сланцевих товщ.

Свічанська ділянка

Свічанська ділянка охоплює території у Львівській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях. До її складу входять сім площ: Свічанська, Орівська, Новицька перша, Новицька друга, Любижнянська (з виключеннями), Путильська, Верхньодністровська та Болонівська. Складається з 7 площ: Свічанська, Орівська, Новицька перша, Новицька друга, Любижнянська, Путильська, Верхньодністровська та Болонівська.

Загальна площа ділянки становить 872,6 кв. км, ресурсна база – близько 33 млн тонн вуглеводнів. Як і у випадку з Межигірською ділянкою, передбачено видобування природного газу, нафти, конденсату та різних типів газу, включаючи сланцевий і газ щільних порід.