Вloomberg: Нафтопереробні заводи Індії відновили закупівлі російської нафти

Державні нафтопереробні заводи Індії, включно з Indian Oil Corp. та Bharat Petroleum Corp., повернулися до закупівель російської нафти Urals після короткої перерви, незважаючи на підвищені тарифи на торгівлю та критику американських чиновників, у тому числі від Дональда Трампа та його радників. Про це повідомляє Вloomberg, пише УНН.
За даними трейдерів, неуповноважених говорити публічно, державні нафтопереробні компанії придбали партії нафти Urals, які планується відвантажити у вересні та жовтні. Раніше цього місяця закупівлі були тимчасово призупинені після того, як президент США Дональд Трамп звернув увагу на роль Індії у торгівлі російською нафтою та пригрозив економічними санкціями.
Наприкінці липня Нью-Делі доручив переробним компаніям розробити плани відмови від постачань ОПЕК+ на випадок проблем із поставками. Американські чиновники, включно з торговельним радником Пітером Наварро та міністром фінансів Скоттом Бессентом, заявляли, що зростання імпорту російської нафти вигідне переважно багатим сім’ям Індії та закликали США підвищити тарифи на індійські товари. Трамп погрожував збільшити мита до 50%, половина з яких була пов’язана саме з купівлею московської нафти.
Уряд Індії підкреслив, що імпорт сирої нафти визначається ринковими чинниками, і обіцяє захищати національні інтереси. Погіршення відносин із США зміцнило економічні й політичні зв’язки Нью-Делі з москвою та Пекіном. Прем’єр Нарендра Моді нещодавно назвав диктаторат путіна "другом" і планує відвідати Китай у рамках першої поїздки до цієї країни за сім років.
Трейдери також відзначають, що знижка на нафту Urals зросла до 2,50 долара за барель порівняно з Brent Dated, що стало додатковим стимулом для відновлення закупівель. Речники Indian Oil Corp. та BPCL поки не коментують нещодавні угоди.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023