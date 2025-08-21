Вloomberg: Нафтопереробні заводи Індії відновили закупівлі російської нафти

Державні нафтопереробні заводи Індії, включно з Indian Oil Corp. та Bharat Petroleum Corp., повернулися до закупівель російської нафти Urals після короткої перерви, незважаючи на підвищені тарифи на торгівлю та критику американських чиновників, у тому числі від Дональда Трампа та його радників. Про це повідомляє Вloomberg, пише УНН.

За даними трейдерів, неуповноважених говорити публічно, державні нафтопереробні компанії придбали партії нафти Urals, які планується відвантажити у вересні та жовтні. Раніше цього місяця закупівлі були тимчасово призупинені після того, як президент США Дональд Трамп звернув увагу на роль Індії у торгівлі російською нафтою та пригрозив економічними санкціями.

Наприкінці липня Нью-Делі доручив переробним компаніям розробити плани відмови від постачань ОПЕК+ на випадок проблем із поставками. Американські чиновники, включно з торговельним радником Пітером Наварро та міністром фінансів Скоттом Бессентом, заявляли, що зростання імпорту російської нафти вигідне переважно багатим сім’ям Індії та закликали США підвищити тарифи на індійські товари. Трамп погрожував збільшити мита до 50%, половина з яких була пов’язана саме з купівлею московської нафти.

Уряд Індії підкреслив, що імпорт сирої нафти визначається ринковими чинниками, і обіцяє захищати національні інтереси. Погіршення відносин із США зміцнило економічні й політичні зв’язки Нью-Делі з москвою та Пекіном. Прем’єр Нарендра Моді нещодавно назвав диктаторат путіна "другом" і планує відвідати Китай у рамках першої поїздки до цієї країни за сім років.

Трейдери також відзначають, що знижка на нафту Urals зросла до 2,50 долара за барель порівняно з Brent Dated, що стало додатковим стимулом для відновлення закупівель. Речники Indian Oil Corp. та BPCL поки не коментують нещодавні угоди.