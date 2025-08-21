Європарламент подає до суду на Раду ЄС через програму оборонних позик SAFE

Європейський парламент вирішив подати до суду на Раду ЄС після того, як його виключили з обговорення програми оборонних позик SAFE вартістю 150 мільярдів євро.
Про це пресслужба Європарламенту повідомила в коментарі порталу Euractiv, пише "Європейська правда".
Програма SAFE була схвалена Радою ЄС у травні за надзвичайною прискореною процедурою за статтею 122 Договору про ЄС, яка дозволила уникнути затяжних дебатів у Європейському парламенті.
Парламентський орган ЄС пояснив, що підтримує SAFE, але вважає, що через обхід парламентського обговорення цей інструмент не має достатньої "правової основи", тому подає позов до Суду Євросоюзу.
"На думку парламенту, використання статті 122 як правової основи для SAFE було процедурно неправильним і просто непотрібним. Це підриває демократичну легітимність в очах громадськості, і жоден парламент у світі не погодиться з цим", – заявив Європарламент у коментарі Euractiv.
У позові Європарламент просить зберегти дію чинного регламенту, який регулює SAFE, тож на час розгляду механізм продовжить функціонувати.
