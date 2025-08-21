The Times: Європа хоче, щоб США розгорнули винищувачі в Румунії в межах гарантій безпеки Україні

Європейські країни хочуть, щоб президент США Дональд Трамп розгорнув американські винищувачі в Румунії в межах гарантій безпеки США для припинення війни в Україні. Про це повідомляє The Times.
Високопоставлені європейські військові керівники обговорюють розгортання американських винищувачів F-35 в Румунії, де НАТО будує свою найбільшу авіабазу в Європі, щоб стримати повторне вторгнення росії.
Для обговорення гарантій безпеки з боку Штатів генерал Ден Кейн, голова Об'єднаного комітету начальників штабів США, запросив вищих генералів з Великої Британії, Німеччини, Франції, Фінляндії та Італії.
Окрім американських винищувачів, що базуються в Румунії, європейські країни хочуть гарантій щодо подальшого використання американських супутників для GPS і розвідки в Україні.
"Вони хочуть, щоб США зобов'язалися постачати Україні ракети ППО Patriot і Nasams для збивання російських атак, а також дозволили запускати розвідувальні літаки над Чорним морем", – пише видання.
Зазначається, що британські літаки Rivet Joint проводять розвідувальні місії з перших днів війни, але літаки виробництва Boeing потребують схвалення Америки для польотів.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023