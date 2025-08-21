Войти

Читай
бесплатно!
Разделы
срочная новость:

Інтереси

RSS

The Times: Європа хоче, щоб США розгорнули винищувачі в Румунії в межах гарантій безпеки Україні

80

Європейські країни хочуть, щоб президент США Дональд Трамп розгорнув американські винищувачі в Румунії в межах гарантій безпеки США для припинення війни в Україні. Про це повідомляє The Times.

Високопоставлені європейські військові керівники обговорюють розгортання американських винищувачів F-35 в Румунії, де НАТО будує свою найбільшу авіабазу в Європі, щоб стримати повторне вторгнення росії.

Для обговорення гарантій безпеки з боку Штатів генерал Ден Кейн, голова Об'єднаного комітету начальників штабів США, запросив вищих генералів з Великої Британії, Німеччини, Франції, Фінляндії та Італії.

Окрім американських винищувачів, що базуються в Румунії, європейські країни хочуть гарантій щодо подальшого використання американських супутників для GPS і розвідки в Україні.

"Вони хочуть, щоб США зобов'язалися постачати Україні ракети ППО Patriot і Nasams для збивання російських атак, а також дозволили запускати розвідувальні літаки над Чорним морем", – пише видання.

Зазначається, що британські літаки Rivet Joint проводять розвідувальні місії з перших днів війни, але літаки виробництва Boeing потребують схвалення Америки для польотів.

Румунія, Трамп, гарантії безпеки
Версия для печати
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Четверг, 21 августа 2025
Среда, 20 августа 2025
Вторник, 19 августа 2025
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023