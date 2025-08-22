Войти

Рада просить уряд внести зміни до порядку та умов фінансування шкіл

131

Верховна Рада просить Кабінет міністрів внести зміни до порядку та умов фінансування шкіл, повідомив голова комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак.

"Пам’ятаєте, на засіданні Комітету ми обговорювали постанову №13506 "Про забезпечення доступу до освіти", де йшлося про мінімально-допустиму кількість учнів у класі. Сьогодні Верховна Рада підтримала це рішення й звернулася до Кабінету Міністрів з вимогою внести зміни до Порядку та умов фінансування шкіл і привести його у відповідність до закону", - написав Бабак в телеграм-каналі.

За його словами, мінімальна межа у 60 учнів з 1 вересня – викликає серйозне занепокоєння у вчителів, батьків і народних депутатів.

"Саме тому ми звернулися до Кабміну з вимогою вилучити цю норму. Протягом місяця Міністерство освіти має усунути порушення. Жодна дитина не повинна втратити право на безпечну, якісну й доступну освіту. Цей принцип є непорушним", - додав голова комітету.

школа, Бабак
