Рада просить уряд внести зміни до порядку та умов фінансування шкіл

Верховна Рада просить Кабінет міністрів внести зміни до порядку та умов фінансування шкіл, повідомив голова комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак.
"Пам’ятаєте, на засіданні Комітету ми обговорювали постанову №13506 "Про забезпечення доступу до освіти", де йшлося про мінімально-допустиму кількість учнів у класі. Сьогодні Верховна Рада підтримала це рішення й звернулася до Кабінету Міністрів з вимогою внести зміни до Порядку та умов фінансування шкіл і привести його у відповідність до закону", - написав Бабак в телеграм-каналі.
За його словами, мінімальна межа у 60 учнів з 1 вересня – викликає серйозне занепокоєння у вчителів, батьків і народних депутатів.
"Саме тому ми звернулися до Кабміну з вимогою вилучити цю норму. Протягом місяця Міністерство освіти має усунути порушення. Жодна дитина не повинна втратити право на безпечну, якісну й доступну освіту. Цей принцип є непорушним", - додав голова комітету.
