Країна-агресор росія розпочала будівництво нового військового об’єкта на території Калінінградської області. Будівельні роботи ведуться всього за 25 кілометрів від кордону країни-члена НАТО.

Про це OSINT-проєкт Tochnyi повідомив на своєму сайті.

Будівництво ведеться на південь від міста Черняховськ, яке розташоване приблизно за 25 кілометрів від польського кордону.

Вперше він привернув увагу OSINT-спільноти у 2023 році. З того часу аналітики вивчали його, користуючись переважно інформацією з соціальних мереж та спеціалізованих каналів.

За два роки будівельники розчистили ділянку лісового масиву, спорудили огорожу, встановили контрольний пункт і підготували майданчики під майбутній комплекс будівель.

Особливу увагу привертає будівельний майданчик круглої форми в центрі об’єкта.

"Ідеальна кругова симетрія об’єкта і рівномірне розташування потенційних місць для опор дозволяє зробити висновок, що в цьому місці будується об’єкт військового призначення, а саме кругова антенна решітка (CDAA)", — пишуть аналітики проєкту Tochnyi.

Кругова антенна решітка являє собою велике кругове поле вертикальних монопольних антен, розташованих у вигляді декількох концентричних кілець. Вона призначена для виявлення і визначення напрямку вхідних радіочастотних сигналів.

Аналітики відзначають, що подібні системи активно застосовувалися під час Холодної війни для пеленгації сигналів, електронного спостереження та підводного зв’язку.

Підкреслено, що діаметр об’єкта, який росіяни будують в Калінінградській області, може досягати до 1600 метрів. Це в кілька разів більше діаметра звичайних комплексів цього типу.

Аналітики Tochnyi вважають, що після завершення будівництва росіяни зможуть використовувати цю антенну решітку для перехоплення радіозв’язку НАТО в Східній Європі. Крім того, об’єкт дозволить поліпшити зв’язок з підводними човнами в Атлантичному океані.