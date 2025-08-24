Мельничук: Кабмін дозволив вивозити за кордон зразки новітніх військових розробок для участі у виставках

Кабінет міністрів дозволив Фонду розвитку інновацій (Українському фонду стартапів) ввозити і вивозити за кордон без спецповноважень зразки новітніх розробок для участі у виставках та випробуваннях.
Про це повідомив у Телеграмі постійний представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук, передає Укрінформ.
«Дозволено Фонду розвитку інновацій здійснювати імпорт, тимчасове вивезення та ввезення товарів військового призначення з метою демонстрації, реклами та проведення випробувань без отримання спеціальних повноважень», - йдеться в повідомленні.
Відповіді зміни внесено до постанови Кабміну від 8 червня 1998 року №838 «Про затвердження Положення про порядок надання повноважень на право здійснення експорту, імпорту товарів військового призначення та товарів, які містять відомості, що становлять державну таємницю».
Також уряд визначив Фонд розвитку інновацій субʼєктом, який може проводити спільні відомчі випробування безпілотних систем та засобів радіоелектронної боротьби тактичного рівня.
Відповідні зміни внесені до постанови Кабміну від 11 листопада 2022 року № 1275 «Деякі питання здійснення оборонних закупівель на період дії правового режиму воєнного стану».
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023