Мельничук: Кабмін дозволив вивозити за кордон зразки новітніх військових розробок для участі у виставках

Кабінет міністрів дозволив Фонду розвитку інновацій (Українському фонду стартапів) ввозити і вивозити за кордон без спецповноважень зразки новітніх розробок для участі у виставках та випробуваннях.

Про це повідомив у Телеграмі постійний представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук, передає Укрінформ.

«Дозволено Фонду розвитку інновацій здійснювати імпорт, тимчасове вивезення та ввезення товарів військового призначення з метою демонстрації, реклами та проведення випробувань без отримання спеціальних повноважень», - йдеться в повідомленні.

Відповіді зміни внесено до постанови Кабміну від 8 червня 1998 року №838 «Про затвердження Положення про порядок надання повноважень на право здійснення експорту, імпорту товарів військового призначення та товарів, які містять відомості, що становлять державну таємницю».

Також уряд визначив Фонд розвитку інновацій субʼєктом, який може проводити спільні відомчі випробування безпілотних систем та засобів радіоелектронної боротьби тактичного рівня.

Відповідні зміни внесені до постанови Кабміну від 11 листопада 2022 року № 1275 «Деякі питання здійснення оборонних закупівель на період дії правового режиму воєнного стану».