Віце-прем'єр Польщі: Рішення Навроцького фактично відключає інтернет в Україні

Віце-прем'єр-міністр - міністр цифрових справ Польщі Кшиштоф Гавковський заявив, що вето президента країни Кароля Навроцького на закон про допомогу українцям фактично припиняє підтримку Starlink та зберігання даних українського уряду.
Про це пише УНН.
"Президентське вето ріже наосліп! Рішення Кароля Навроцького фактично відключає інтернет в Україні, бо фактично це означає його рішення щодо закону про допомогу громадянам України. Це кінець інтернету Starlink, який Польща надає Україні, що охоплена війною. Це також припиняє підтримку зберігання даних українського уряду в безпечному місці", - написав Гавковський.
"Я не можу уявити собі кращого подарунка для військ путіна, ніж відключення інтернету в Україні, про що щойно ухвалив президент. Пане президенте, ви повинні припинити сліпо атакувати уряд в ім'я політичної боротьби. Ви шкодите людям, які борються за свою незалежність, одночасно допомагаючи росії. Дехто скаже: "Ганьба", інші - "Зрада сусіда!", - зазначив польський міністр.
