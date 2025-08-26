Німеччина: Будемо надавати Україні 9 мільярдів євро щорічно

Німеччина зобов’язалася надавати Україні 9 мільярдів євро щорічно протягом найближчих років.
Як пише Delo.ua, про це інформує "Інтерфакс-Україна" з посиланням на заяву міністра фінансів та віце-канцлера Німеччини Ларс Клінгбейль під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.
Він зазначив, що це рішення погоджене Федеральним урядом і відображає зобов’язання Німеччини підтримувати Україну у найближчі роки.
Під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським Клінгбейль також обговорив із міністром фінансів України Сергієм Марченком продовження та формати фінансової підтримки.
