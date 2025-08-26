Угорський депутат звинуватив Україну у збройному нападі на Євросоюз

Євродепутат від угорської владної партії "Фідес" Томаш Дейч прирівняв удар України по нафтопроводу "Дружба" до "збройного нападу на Європейський Союз".
Його цитує портал 444.hu, повідомляє "Європейська правда".
Дейч вважає, що Україна атакує нафтопровід "Дружба", через який угорська сторона отримує російську нафту, аби "доповнити політичні, секретні та медійні методи тиску на Угорщину військовими засобами".
У цьому ж руслі політик партії Віктора Орбана згадав і про вибухи на російських газогонах "Північні потоки", бездоказово стверджуючи, що їх підірвали за вказівкою "від українського державного та військового керівництва".
"Збройний напад на інфраструктуру, що служить енергетичній безпеці ЄС, є нічим іншим, як військовим нападом на Європейський Союз, і в цій ситуації питання про вступ України до ЄС має бути зняте з порядку денного", – вважає він.
