В Україні з 1 вересня набирає чинності закон про лобіювання, ухвалений парламентом у лютому 2024 року. Це перший документ, що офіційно регулює вплив бізнесу та громадських організацій на владу.
Про початок його дії повідомила пресслужба Верховної Ради.
Закон визначає лобіювання як діяльність, спрямовану на вплив на рішення органів державної влади чи місцевого самоврядування у комерційних інтересах. Раніше цей процес фактично відбувався поза правовим полем.
У документі прямо зазначено, що лобізм не поширюється на ключові сфери безпеки.
"Закон забороняє впливати на питання мобілізації, введення воєнного або надзвичайного стану, використання ЗСУ, територіальної цілісності держави чи амністії", – йдеться у поясненні Верховної Ради.
Право на лобіювання отримали фізичні особи з повною цивільною дієздатністю, компанії, зареєстровані в Україні, а також іноземні підприємства з представництвами в країні. Водночас держслужбовцям, політичним партіям, органам влади, медіа та релігійним організаціям ця діяльність заборонена.
Для контролю створено спеціальний Реєстр прозорості, який адмініструватиме Національне агентство з питань запобігання корупції. Реєстрація в ньому стане обов'язковою умовою для всіх лобістів.
"Лобісти зможуть працювати лише після внесення до офіційного реєстру, що забезпечить прозорість та контроль за їхньою діяльністю", – наголосили у пресслужбі НАЗК.
Учасники ринку лобіювання мають звітувати двічі на рік. Вони повинні подавати дані про своїх клієнтів, витрати, предмет лобіювання та зустрічі з представниками органів влади.
Перевірку звітів і відповідальність за недостовірні дані покладено на НАЗК. Агентство матиме право накладати штрафи та притягати порушників до відповідальності.
