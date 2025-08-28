Мінфін США: Заморожені російські активи необхідно використовувати як важіль у переговорах із москвою

Міністр фінансів США Скотт Бессент вважає, що заморожені російські активи необхідно і далі використовувати як важіль у переговорах із москвою.
Як передає РБК-Україна, про це глава американського Мінфіну заявив у коментарі Fox Business.
"Щодо заморожених російських активів: я думаю, це частина переговорів із президентом путіним (російським диктатором володимиром путіним - ред.). Тому я не вважаю, що ми повинні відразу їх конфіскувати. Це важливий важіль у процесі переговорів", - заявив Бессент.
При цьому він не виключив, що частина таких активів або повністю всі можуть піти на відновлення України.
Міністр фінансів також додав, що США потрібна більш серйозна допомога від європейських партнерів у питанні санкційного тиску на росію. За словами Бессента, Європа не висловила бажання приєднатися до потенційних вторинних тарифів проти рф. З усіх членів G7 готовність до таких заходів висловила тільки Канада.
"США не повинні нести цей тягар поодинці. Ця війна у них під боком. У них є прямий інтерес завершити її - так само, як у нас. Звичайно, тільки президент Трамп реально домігся просування в цьому питанні, і американці не повинні нести всі тяготи самі. Тож 400 з гаком мільйонів людей у ЄС, які хочуть, щоб це закінчилося, теж мають бути частиною рішення", - зазначив він.
