У відповідь на атаку Києва Євросоюз обіцяє посилити санкції проти росії

Євросоюз посилить санкції проти росії у відповідь на її масштабну атаку на Київ.

Про це сказала президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у екстреній заяві в Брюсселі, повідомляє Європейська правда в четвер, 28 серпня.

"Я обурена атакою на Київ, яка також зачепила наші офіси. Це була найсмертоносніша ракетна атака на столицю з липня", – заявила фон дер Ляєн і додала, що саме тому "ми продовжуємо чинити максимальний тиск на росію".

За її словами, "це означає посилення нашого режиму санкцій".

"Незабаром ми представимо наш 19-й пакет жорстких санкцій. Паралельно ми просуваємо роботу над замороженими російськими активами, щоб сприяти обороні та відновленню України", – додала очільниця ЄК.