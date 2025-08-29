У відповідь на атаку Києва Євросоюз обіцяє посилити санкції проти росії

Євросоюз посилить санкції проти росії у відповідь на її масштабну атаку на Київ.
Про це сказала президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у екстреній заяві в Брюсселі, повідомляє Європейська правда в четвер, 28 серпня.
"Я обурена атакою на Київ, яка також зачепила наші офіси. Це була найсмертоносніша ракетна атака на столицю з липня", – заявила фон дер Ляєн і додала, що саме тому "ми продовжуємо чинити максимальний тиск на росію".
За її словами, "це означає посилення нашого режиму санкцій".
"Незабаром ми представимо наш 19-й пакет жорстких санкцій. Паралельно ми просуваємо роботу над замороженими російськими активами, щоб сприяти обороні та відновленню України", – додала очільниця ЄК.
